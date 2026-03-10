Bluff in primo piano | come il cinema ha trasformato il poker online

Il cinema ha contribuito a plasmare l’immaginario sul poker online, portando le atmosfere e le immagini di scene di gioco nelle pellicole. Oggi, il confine tra il tavolo virtuale e le sequenze di un film sembra diventato sottile, creando un legame tra rappresentazioni cinematografiche e realtà digitale. La scena del poker online si presenta come un ibrido tra finzione e pratica reale, senza soluzione di continuità.

Cinema e gioco sono ormai mondi quasi gemelli quando si tratta di raccontare il poker online. La linea fra un semplice tavolo virtuale e il set di una scena d’azione sembra diventare sempre più sfocata, quasi sfuggente. Con l’uscita di Runner Runner nel 2013, qualcosa si è spostato; quel clic davanti allo schermo, per qualche ragione, improvvisamente non è più solo un gesto abitudinario. Diventa qualcos’altro. Un frammento di tensione, forse perfino una fotografia emotiva posata su una routine quotidiana. Quella curiosità o fascinazione, chissà per l’adrenalina che sembra rannicchiarsi dietro la piattaforma digitale, ormai coinvolge milioni di persone, magari anche senza che se ne accorgano. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Bluff in primo piano: come il cinema ha trasformato il poker online Articoli correlati Fabrizio Corona: da re dei paparazzi all’uomo che ha trasformato il gossip online in una potenza mediaticaFabrizio Corona non solo è sopravvissuto alla sua turbolenta carriera di re dei paparazzi (che per anni ha assoldato) e alle relative conseguenze... Svelato il bluff: nessun incontro Macron-Putin. Zelensky domenica da Trump per il piano in 20 punti“Tra le questioni delicate, discuteremo il Donbass e della centrale di Zaporizhzhia, e sicuramente affronteremo altre questioni”. Aggiornamenti e notizie su Bluff in primo piano come il cinema ha... Argomenti discussi: Serve la sanatoria per fare il 110. Perizia bluff a Chiaravalle, geometra a processo; Alta Velocità in Calabria: il grande bluff che ferma i binari a Praia a Mare.