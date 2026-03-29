Italia incubo Zenica | neve fango e stadio ostile per la sfida decisiva

L’Italia si prepara alla partita decisiva per la qualificazione ai Mondiali 2026, in programma in Bosnia. La vigilia è caratterizzata da condizioni di neve e fango, con il campo dello stadio che si presenta difficile e poco favorevole. La sfida si avvicina e il clima sul terreno di gioco resta complicato, mentre i giocatori si preparano ad affrontare un avversario ostile in un ambiente difficile.

Si annuncia una vigilia carica di tensione e difficoltà per l’ Italia, attesa dalla finale playoff per i Mondiali 2026 in casa della Bosnia. Non sarà solo una partita: a rendere tutto più complicato saranno le condizioni estreme, tra meteo proibitivo, terreno di gioco precario e un ambiente che promette pressione costante sugli azzurri. A Zenica, infatti, tutto sembra remare contro. Dalla struttura dello stadio fino al clima, ogni dettaglio contribuisce a costruire uno scenario al limite per una gara che vale un’intera qualificazione. Stadio vecchio e ambiente ostile. Il teatro della sfida sarà il Bilino Polje, impianto storico ma lontano dagli standard moderni. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Italia, incubo Zenica: neve, fango e stadio ostile per la sfida decisiva Articoli correlati Bosnia-Italia, il meteo non perdona: la neve ricopre lo stadio Bilino Polje di ZenicaA pochi giorni dalla gara dell'Italia contro la Bosnia, il Bilino Polje di Zenica si ricopre di neve. Leggi anche: Coppa Italia di Eccellenza, allo stadio Gurrera la sfida decisiva tra Sciacca e Città di Luzzi Tutto quello che riguarda Italia incubo Zenica neve fango e... Argomenti discussi: Neve e pioggia in Bosnia, campo quasi impraticabile: l'Italia cambia il programma e rimanda la partenza. C'è la neve a Zenica, come cambia il programma dell'Italia di Gattuso verso la sfida con la BosniaPer la Nazionale domenica di lavoro a porte chiuse (non ci sarà neppure conferenza stampa). Lunedì, invece, il piano trasferta degli Azzurri è stato modificato così ... tuttosport.com Italia, condizioni estreme in Bosnia: neve, pioggia stadio vecchio e ultràCi saranno condizioni estreme al Bilino Polje, anche per il meteo: la Nazionale cambia il programma di viaggio in vista della finale playoff con in palio i Mondiali ... corrieredellosport.it