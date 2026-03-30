L’Italia di calcio si prepara alle ultime sfide di qualificazione per il Mondiale 2026. La squadra nazionale sta affrontando le partite ufficiali nei diversi stadi del paese, con l’obiettivo di ottenere il pass per il torneo che si terrà negli Stati Uniti, Canada e Messico. I tifosi seguono con passione ogni incontro, sperando che la nazionale riesca a conquistare il biglietto per la fase finale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Matteo Politano, esterno d’attacco della Nazionale italiana, ha espresso la sua fiducia nel fatto che l’Italia “merita” una partecipazione alla Coppa del Mondo 2026. Tuttavia, ha sottolineato l’importanza di dimostrare il proprio valore in campo. Politano ha inoltre esortato i tifosi a rimanere vicini alla squadra, alla vigilia della decisiva sfida contro la Bosnia ed Erzegovina, in programma martedì sera. L’Italia è attualmente la squadra con il ranking più alto al mondo a non avere ancora un posto garantito per il torneo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Italia merita la Qualificazione per il Mondiale 2026: sostienici e tifaci!

Articoli correlati

Leggi anche: Facciamoci bastare questa Italia: non sarà il top, ma il Mondiale se lo merita

Gattuso: le dichiarazioni chiave sulla qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026.Gattuso: le dichiarazioni chiave sulla qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026.

Highlights: Italia-Norvegia 1-4 | Qualificazioni Mondiale 2026