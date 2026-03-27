L’Italia si prepara per il Mondiale, anche se la Serie A presenta alcune criticità evidenti. La nazionale, però, dimostra di essere composta da giocatori con talento e capacità di reagire ai momenti decisivi, mantenendo una certa compattezza. Nonostante le difficoltà del campionato domestico, la squadra nazionale si presenta come una formazione che sa affrontare le sfide con determinazione.

Bene, molto bene, ma non abbiamo fatto ancora nulla. A dirla tutta non siamo neanche a metà del cammino. Ma intanto arriviamo a martedì, all’ennesima prova da cui aspettiamo risposte definitive sul destino del nostro sistema calcio e, forse, anche sulla nostra identità. Chi siamo, chi saremo? Scarsi, perduti, irrimediabilmente in crisi, oppure convalescenti, peccatori sulla via di una redenzione, anche se con difficoltà si potrà sostenere che abbiamo saputo far tesoro degli errori del passato (bastino gli stage trasformati in un giro di cene dal povero Gattuso). Tentativo di spoiler, in attesa della sentenza: non stiamo benissimo, ma meritiamo di tornare a giocare un Mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Facciamoci bastare questa Italia: non sarà il top, ma il Mondiale se lo merita

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