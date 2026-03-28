Gattuso | le dichiarazioni chiave sulla qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026

Gennaro Gattuso ha dichiarato che la partita di playoff rappresenta la sfida più importante della sua carriera. Questa affermazione si riferisce alla qualificazione agli spareggi per il Mondiale 2026. Nessuna altra informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo alle circostanze specifiche o ai dettagli della partita.

"> Gennaro Gattuso: “La partita di playoff è la più importante della mia carriera”. Gennaro Gattuso ha dichiarato che il playoff per la Coppa del Mondo rappresenta “la partita più importante della mia carriera” e ha esortato l’Italia a non sottovalutare il suo avversario, il Nord Irlanda. In vista del match, l’allenatore ha fornito aggiornamenti cruciali sulle condizioni fisiche dei giocatori. La semifinale si giocherà giovedì 23 marzo 2026, allo Stadio New Balance di Bergamo, con inizio alle 19:45 GMT (20:45 CET). La strada verso il Mondiale. La squadra vincente andrà a sfidare la vincente tra Galles e Bosnia e Erzegovina per un posto alla Coppa del Mondo in Canada, Messico e USA, in programma il 31 marzo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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