Italia-Irlanda del Nord playoff Mondiali 2026 | probabili formazioni orario e dove vederla

Oggi, giovedì 26 marzo, alle ore 20, si disputa la partita di playoff tra Italia e Irlanda del Nord, valida per la qualificazione ai Mondiali 2026. La sfida si svolge a Bergamo e rappresenta un passaggio fondamentale per la squadra italiana, che cerca di ottenere un risultato utile per proseguire il cammino verso il torneo internazionale. Le probabili formazioni e le modalità di visione saranno comunicate nelle prossime ore.

Bergamo, 26 marzo 2026 – L’Italia si gioca una fetta pesantissima del proprio futuro. Oggi giovedì 26 marzo, alle 20.45, gli azzurri affrontano l’Irlanda del Nord alla New Balance Arena di Bergamo nella semifinale del percorso A dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. È una gara secca: in caso di parità al termine dei 90 minuti sono previsti supplementari ed eventuali calci di rigore. Chi passa sfiderà il 31 marzo la vincente di Galles-Bosnia ed Erzegovina per l’ultimo passo verso la Coppa del Mondo. Italia-Irlanda del Nord, tutto esaurito a Bergamo. L’appuntamento è carico di pressione per la Nazionale, che cerca di evitare un’altra esclusione dalla fase finale dopo le mancate qualificazioni del 2018 e del 2022. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord: dove vederla in chiaro (gratis in tv), orario e probabili formazioni degli spareggi Mondiali Highlights: Italia-Svezia 4-0 | Under 21 | Qualificazioni U21 EURO 2027 Tutto quello che riguarda Italia Irlanda del Nord playoff... Temi più discussi: Italia-Irlanda del Nord: allarme in difesa per Gattuso. La probabile formazione; Italia - Irlanda del Nord: come funzionano i ripescaggi per il Mondiale di Calcio 2026 e dove vedere la partita; Le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord; Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote semifinale playoff Mondiali. Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioniIl primo match verso la qualificazione alla prossima Coppa del Mondo si gioca a Bergamo: tutte le informazioni sulla partita, canali tv e streaming ... corrieredellosport.it Italia-Irlanda del Nord: formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming i playoff MondialiGli Azzurri tornano in campo a Bergamo per contendere alla selezione di O'Neill la semifinale degli spareggi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 ... tuttosport.com Italia-Irlanda del Nord, tutto sui playoff Mondiali: orario, regole, dove vederla e probabili formazioni - facebook.com facebook #Italia-Irlanda del Nord, distacco netto sul valore delle rose: le valutazioni dei giocatori a confronto x.com