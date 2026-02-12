Rinnovo contrattuale la rabbia dei lavoratori Ita Airways | verso lo sciopero del 16 febbraio

I lavoratori di Ita Airways manifestano il loro disappunto sul rinnovo contrattuale. La partecipazione allo sciopero previsto per il 16 febbraio si preannuncia alta, e il clima tra i dipendenti è già teso. I dipendenti denunciano insoddisfazione e paura di perdere diritti, mentre le tensioni crescono in vista dell’azione di protesta.

Fiumicino, 12 febbraio 2026 – La partecipazione è stata definita straordinaria e il clima, a tratti, teso. Alla Sala Verri si è svolta l’assemblea unitaria del personale di terra di ITA Airways, ancora in corso nelle ore della riunione, con una presenza significativa di lavoratrici e lavoratori. Un segnale che, secondo quanto emerso, fotografa uno stato d’animo diffuso: stanchezza e contrarietà rispetto all’offerta aziendale sul rinnovo contrattuale. Al centro del confronto, la proposta avanzata dall’azienda, giudicata “ inaccettabile ” dalla categoria. I lavoratori hanno ribadito di non essere disponibili ad accettare ulteriori compromessi al ribasso, sottolineando la necessità di condizioni ritenute adeguate e dignitose.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Il 17 dicembre 2025, Ita Airways ha annunciato uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 13 alle 17.

