Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro Meloni | Offesa ai credenti poi chiama il patriarca

Il governo israeliano ha vietato l’ingresso al patriarca latino nel monastero del Santo Sepolcro, impedendogli di partecipare alla messa della Domenica delle Palme. Questa decisione ha portato la premier italiana a definire l’evento come un’offesa ai credenti e ha successivamente contattato il patriarca. La restrizione si inserisce in un quadro di tensioni che ha segnato l’inizio della Settimana Santa in un contesto di conflitto.

Niente messa della Domenica delle Palme nella chiesa del Santo Sepolcro. Comincia nel peggiore dei modi l’ennesima Settimana Santa segnata dalla guerra. Il Patriarca latino di Gerusalemme ha fatto sapere in una nota che questa mattina la polizia israeliana ha impedito al cardinale patriarca Pierbattista Pizzaballa e al custode di Terra Santa monsignor Francesco Ielpo. La protesta del Patriarcato. La nota congiunta del Patriarcato e della Custodia di Terra Santa ha spiegato che “I due sono stat i fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente” e sono stati poi “costretti a tornare indietro”. Dopo secoli, quindi i capi della Chiesa latina in Terra Santa non hanno potuto celebrare la messa nella basilica in occasione della domenica delle palme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro. Meloni: "Offesa ai credenti", poi chiama il patriarca Articoli correlati Leggi anche: Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Grave stop per la prima volta da secoli". Meloni: "Offesa ai credenti" Israele non fa entrare Pizzaballa al Santo Sepolcro. Meloni: offesa ai credentiÈ un caso la decisione della polizia israeliana che ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della... Tutto quello che riguarda Israele vieta a Pizzaballa di entrare... Temi più discussi: L’oltraggio di Israele alla Chiesa e ai cristiani: negato al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pizzaballa: Nel buio della guerra vedere i germogli della presenza di Dio; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa. Israele vieta a Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Grave stop per la prima volta da secoli. Meloni: Offesa ai credentiLa polizia israeliana ha impedito le celebrazioni nella domenica delle palme ai capi della Chiesa latina in Terra Santa. Proteste del governo italiano, Tajani convoca l'ambasciatore. Poi la distension ... msn.com Lo stop di Israele a Pizzaballa al Santo Sepolcro. Netanyahu: 'Un piano per le celebrazioni'Si consuma il giorno della Domenica delle Palme lo stop di Israele al cardinale Pizzaballa. Questa mattina, la polizia israeliana - ha reso noto il Patriarcato di Gerusalemme - ha impedito al Patriar ... ansa.it La polizia israeliana: «Pizzaballa aveva chiesto un'eccezione, gli era stato detto di no» - facebook.com facebook Il profilo del cardinale Pizzaballa, diventato un punto di riferimento imprescindibile del Medio Oriente in cerca di pace #ANSA x.com