L’Iran accusa gli USA all’ONU | Il massacro nella scuola di Minab era deliberato L’accusa di genocidio

L'Iran ha presentato una denuncia all'ONU riguardo al bombardamento della scuola elementare a Minab, attribuendolo agli Stati Uniti. Il Ministro degli Esteri iraniano ha definito l'evento un

Il Ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha denunciato all’ONU il bombardamento della scuola elementare Shajareh Tayyebeh a Minab, definendolo un «crimine di guerra deliberato» con «intento di genocidio». Intervenendo in video al Consiglio per i Diritti Umani (UNHRC), il rappresentante di Teheran rigetta la tesi dell’errore tattico da parte degli Stati Uniti. Le informazioni fornite dal ministro e il bilancio delle vittime, tuttavia, provengono esclusivamente da fonti governative iraniane. Non è possibile, al momento, ottenerne una conferma indipendente sul campo. La versione di Teheran: l’accusa di «assalto calcolato». Nel suo discorso davanti alla platea di Ginevra, Araghchi ha inquadrato la strage all’interno di una «guerra illegale» iniziata il 28 febbraio scorso da Stati Uniti e Israele. 🔗 Leggi su Open.online

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