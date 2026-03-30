Israele choc | Pasqua bloccata

Durante la Pasqua, l’accesso al Santo Sepolcro è stato vietato al cardinal Pizzaballa con motivazioni di sicurezza, secondo quanto comunicato. La decisione ha provocato reazioni di protesta e ha contribuito ad aumentare le tensioni già presenti nella regione. Il governo israeliano ha adottato questa misura in un momento di forte attenzione internazionale sulla situazione locale.

Vietato l’accesso al Santo Sepolcro per il cardinal Pizzaballa:«Motivi di sicurezza». È un autogol di Netanyahu, che acuisce tensioni già forti. Papa Leone XIV: «Impedito un rito ai fedeli». Quando all’inizio del 1991 mi recai per la prima volta in Israele la guerra del Golfo era in corso. Gli Scud di Saddam Hussein scavavano crateri enormi tra le case di Tel Aviv e il governo guidato da Yitzhak Shamir, esponente del partito di destra Likud, raccomandava alla popolazione non soltanto di nascondersi nei rifugi, ma anche di indossare le maschere antigas. In molti temevano infatti che il dittatore iracheno, per reazione contro americani e alleati impegnati in Desert Storm, riempisse i missili lanciati contro Israele con il Sarin, come già aveva fatto contro i curdi. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Israele choc: Pasqua bloccata Articoli correlati “Autostrada bloccata”. Schianto choc, code chilometriche: soccorsi al lavoroUn boato improvviso, poi le lamiere accartocciate e il traffico paralizzato sotto un cielo invernale. Leggi anche: Il video choc: "L'uscita di sicurezza bloccata da un tavolino". Jessica Moretti resta libera Iran, the Woke Left, and the Woke Right... What’s Really Happening