Autostrada bloccata Schianto choc code chilometriche | soccorsi al lavoro

Un boato improvviso, poi le lamiere accartocciate e il traffico paralizzato sotto un cielo invernale. Il primo pomeriggio di martedì 17 febbraio si è trasformato in un incubo per decine di automobilisti rimasti intrappolati in un lungo serpentone di veicoli fermi. Erano circa le 14.30 quando un violento incidente ha spezzato la regolare circolazione, generando attimi di paura e una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. >> Hockey su ghiaccio, tragedia durante la partita: Roberta Esposito stermina la famiglia Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un tamponamento multiplo che ha coinvolto tre camion e un’auto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Tutto chiuso”. Terribile schianto, autostrada bloccata: soccorsi al lavoroUn grave incidente ha causato la chiusura di un tratto autostradale, con soccorsi al lavoro per gestire la situazione.

Schianto nel tunnel, autostrada paralizzata: code chilometricheUn incidente autonomo nel tunnel ha causato un traumatico blocco del traffico, trasformando il primo pomeriggio in una lunga attesa di incertezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Annalisa Diani travolta e uccisa in bici da un'auto: la frenata, poi il volo e la caduta sull'asfalto. Sotto choc il 25enne alla guida; Una strage, l’auto si schianta conto il supermercato | La conta dei morti e feriti è spaventosa; Incidente a Rialto, il pilota sotto choc: Ho pensato solo a girare il volante e schivare le barche; Esplosione spaventosa, il camion salta in aria in strada | Ci sono feriti: soccorsi corsa contro il tempo.

Doppio schianto in autostrada, panico e circolazione bloccata, soccorsi attivi sul postoTraffico paralizzato sull'autostrada A1 a causa di un grave incidente tra Ceprano e Frosinone. Scopri i dettagli e le conseguenze per gli automobilisti. bigodino.it

Schianto in autostrada, incidente fra 4 auto sull’A1 nel Frusinate: più di 11 chilometri di coda verso RomaSchianto in autostrada A1 fra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma: paralizzata l'autostrada Milano Napoli all'altezza della provincia ciociara. L'incidente ha coinvolto quattro automobili, una ... fanpage.it

Scuole chiuse all’ultimo minuto in diversi comuni della jonica messinese Ordinanze all'alba e autostrada bloccata: mattinata di caos per le famiglie... facebook