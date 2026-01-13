Un nuovo video pubblicato dal Tg3 mostra come un tavolino abbia bloccato l’uscita di sicurezza del locale Le Constellation a Crans-Montana, nel giorno in cui si approfondiscono le indagini sulla strage. Nel frattempo, Jessica Moretti, proprietaria del bar insieme al marito Jacques, resta libera e non sarà sottoposta ai domiciliari. Questi sviluppi aggiungono dettagli importanti alla vicenda e potrebbero influenzare l’andamento delle indagini.

Nel giorno in cui il Tg3 pubblica un video destinato a essere fondamentale per le indagini - si vede un tavolino o un mobiletto simile bloccare l'uscita di sicurezza del locale Le Constellation, a Crans-Montana - arriva la notizia che Jessica Moretti, proprietaria con il marito Jacques del bar dove è avvenuta la strage, è libera e non andrà ai domiciliari. Il tribunale di garanzia di Sion ha stabilito che dovrà depositare i documenti di identità e presentarsi quotidianamente alla polizia. Oltre al divieto di lasciare il territorio elvetico, l'imprenditrice dovrà anche versare una cauzione, che sarà successivamente definita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il video choc: "L'uscita di sicurezza bloccata da un tavolino". Jessica Moretti resta libera

Leggi anche: Le Constellation, la porta di sicurezza bloccata con un tavolino: il video che smentisce Moretti. Un sopravvissuto: «Era l'orrore, 200 persone cercavano la fuga»

Leggi anche: Crans-Montana: arrestato Jacques Moretti, gestore di Le Constellation, la moglie Jessica resta libera

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crans-Montana, che cosa è successo nel locale della strage: il fuoco sul soffitto, il flashover, la trappola mortale nel bar. «La temperatura è salita di centinaia di gradi»; Crans Montana, indagati per omicidio colposo i gestori del locale; Minneapolis, medico bloccato dall’ICE mentre cercava di soccorrere Renee Good. Il video; Cavallo muore in strada alla sfilata dei Re Magi: il dramma alla processione, il video choc virale sui social.

choc su Netflix: «Costrinsi ad abortire, fu un mio capolavoro» Nella docu-serie Netflix “ ” (uscita il ), fa una confessione senza filtri sul suo rapporto co - facebook.com facebook