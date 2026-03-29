Israele non fa entrare Pizzaballa al Santo Sepolcro Meloni | offesa ai credenti

La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme di entrare nella chiesa del Santo Sepolcro. La decisione è stata definita come un'offesa ai credenti dal primo ministro italiano. La situazione ha suscitato reazioni da parte delle autorità religiose e politiche, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali sul motivo del divieto.

È un caso la decisione della polizia israeliana che ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, padre Francesco Ielpo, Custode ufficiale della Chiesa del Santo Sepolcro, di entrare nella Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme, mentre si recavano a celebrare la Messa della Domenica delle Palme. Lo rende noto il Patriarcato di Gerusalemme. I due sono stati fermati lungo il percorso, mentre procedevano privatamente e senza alcuna caratteristica di processione o atto cerimoniale, e sono stati costretti a tornare indietro. Di... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Israele non fa entrare Pizzaballa al Santo Sepolcro. Meloni: offesa ai credenti Articoli correlati Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Precedente grave"Il patriarcato latino di Gerusalemme ha comunicato che la polizia israeliana ha fermato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, titolare della diocesi,... Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare nel Santo Sepolcro a Gerusalemme per la Messa delle Palme: “Gravissimo precedente, mai successo”La polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, e al Custode di Terra Santa, padre... Tutti gli aggiornamenti su Santo Sepolcro Temi più discussi: Santo Sepolcro chiuso. Non era mai accaduto in secoli di storia; Il cancello chiuso di Gerusalemme; Gerusalemme, annunciate limitazioni alle celebrazioni della Settimana Santa; Pasqua a Gerusalemme, se la guerra rovina la festa. La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroQuesta mattina, la polizia israeliana ha impedito al Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Capo della Chiesa Cattolica in Terra Santa, e al Custode di Terra Santa, mo ... ansa.it Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: Precedente graveLa polizia israeliana ha fermato il cardinale Pizzaballa mentre si recava, presso la Chiesa del Santo Sepolcro per celebrare la messa della Domenica delle Palme ... virgilio.it Israele blocca l’ingresso al cardinale Pizzaballa al Santo Sepolcro - facebook.com facebook La polizia israeliana ha impedito al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro x.com