Dopo trent giorni di conflitto, il centro della diplomazia mondiale si è spostato improvvisamente a Islamabad, mentre i bombardamenti e le oscillazioni dei mercati petroliferi proseguono senza sosta. Questa novità rappresenta un cambiamento inatteso rispetto alle consuete sedi diplomatiche, alimentando l'attenzione internazionale sulla capitale del paese coinvolto.

Il trentesimo giorno di guerra, mentre i missili continuano a cadere e i mercati petroliferi continuano a tremare, il centro della diplomazia internazionale si è spostato dove pochi avrebbero previsto: Islamabad. Il 29 marzo 2026 i ministri degli esteri di Pakistan, Arabia Saudita, Turchia ed Egitto si sono riuniti nella capitale pakistana per costruire un formato negoziale che nessun documento ufficiale aveva ancora formalizzato. Non è un’alleanza, non è un’organizzazione, non è un trattato. È qualcosa di più interessante e di più instabile: una coalizione di necessità. Il declino del modello omanita. Per decenni Mascate ha svolto il ruolo... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Islamabad, il nuovo centro del mondo. Per ora. Scrive Caruso

Articoli correlati

“Alla scoperta del mondo di Clè”, nasce il nuovo centro Polispecialistico per bambini, adolescenti, adultiArezzo, 20 gennaio 2026 – Con il patrocinio del Comune di Subbiano, dopo dieci anni di attività dedicate all’ascolto, alla cura e all’accompagnamento...

Pma, Fp Cgil scrive ai sindaci: “Necessario il trasferimento del direttore del centro”Secondo quanto riferito da Fp Cgil, la stessa sigla avrebbe chiesto ai sindaci del territorio di intervenire con urgenza sulla gestione del centro di...