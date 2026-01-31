Pma Fp Cgil scrive ai sindaci | Necessario il trasferimento del direttore del centro
La Fp Cgil ha scritto ai sindaci del territorio, chiedendo di intervenire subito sulla gestione del centro di Procreazione medicalmente assistita all’ospedale del Delta. La sigla sindacale insiste sulla necessità di trasferire il direttore del centro, ritenendo questa mossa fondamentale per migliorare la situazione. I sindaci sono stati chiamati a intervenire senza perdere tempo.
Secondo quanto riferito da Fp Cgil, la stessa sigla avrebbe chiesto ai sindaci del territorio di intervenire con urgenza sulla gestione del centro di Procreazione medicalmente assistita dell’ospedale del Delta. Nello specifico di “trasferire il direttore della struttura, atto ritenuto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Approfondimenti su Pma Fp Cgil
Fp Cgil e Cisl Fp: "Riconoscere ai lavoratori Adi il legittimo inquadramento contrattuale"
Fp Cgil e Cisl Fp chiedono con fermezza di riconoscere ai lavoratori Adi il corretto inquadramento contrattuale.
Braccialetti antiaggressione ai sanitari del Goretti, i dubbi della Cgil Fp
La Asl di Latina lancia un progetto sperimentale con braccialetti antiaggressione per i sanitari del Goretti.
Caso Pma al Delta, l'Azienda Usl replica alla Cgil: "Sono emersi fatti di elevata gravità" x.com
La Cgil denuncia come inaccettabile il procedimento disciplinare che sarebbe stato avviato contro una dottoressa del Pma di Lagosanto che ha segnalato gravi irregolarità nel servizio - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.