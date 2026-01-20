Alla scoperta del mondo di Clè nasce il nuovo centro Polispecialistico per bambini adolescenti adulti

Il 31 gennaio 2026, a Subbiano, sarà inaugurato “Alla scoperta del mondo di Clè”, un nuovo centro polispecialistico dedicato a bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Frutto di dieci anni di esperienza nel settore, il centro offre servizi di ascolto e cura, con l’obiettivo di supportare le esigenze di tutte le età. L’inaugurazione, patrocinata dal Comune di Subbiano, rappresenta un ulteriore passo nell’accompagnare le famiglie nel loro percorso di benessere.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – Con il patrocinio del Comune di Subbiano, dopo dieci anni di attività dedicate all’ascolto, alla cura e all’accompagnamento delle famiglie, Studio Clè e l ’Associazione Il Mondo di Clè inaugurano sabato 31 gennaio 2026 alle 17 il nuovo Centro Polispecialistico p er bambini, adolescenti, adulti e famiglia in via dei Boschi, 54 a Subbiano. Nasce così una realtà che unisce competenze professionali, accoglienza e attenzione al benessere psicofisico ed emotivo-sociale delle persone da zero a cento anni. Alle 17 sono previsti laboratori creativi e una prova gratuita di yoga per bambini e a seguire un aperitivo per festeggiare l’apertura di un progetto cresciuto nel tempo, costruito giorno dopo giorno e che oggi si presenta come uno spazio strutturato e condiviso, capace di rispondere in modo sempre più completo ai bisogni del territorio aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

