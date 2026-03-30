Iran Trump parla di accordo ma prepara invasione di terra Madrid chiude spazio aereo
Il governo spagnolo ha deciso di chiudere lo spazio aereo ai velivoli militari statunitensi coinvolti nelle operazioni in Iran. Nel frattempo, fonti di Washington indicano che si stanno preparando piani per un'operazione di invasione su un'isola strategica nel Golfo Persico. La situazione si evolve in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.
Madrid chiude lo spazio aereo ai velivoli militari statunitensi coinvolti nella guerra in Iran, mentre Washington prepara l’invasione dell’isola di Kharg. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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