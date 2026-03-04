Il ministro degli Esteri del Qatar ha chiamato il suo omologo iraniano per esprimere la sua protesta contro gli attacchi recenti. Durante la conversazione, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ha affermato che il Qatar non considera la questione come una loro guerra. L'Iran, invece, ha risposto dichiarando di non aver avuto altra scelta.

Lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ministri degli Esteri del Qatar ha telefonato all'omologo iraniano Abbas Araghchi per protestare contro gli attacchi. Riflettono un approccio di escalation da parte iraniana e non dimostrano alcun genuino desiderio di risoluzione del conflitto, ma piuttosto l'intenzione di danneggiare i paesi vicini e trascinarli in una guerra che non è la loro", ha affermato Al Thani. "Tali attacchi non rivelano alcuna buona volontà da parte dell'Iran". Lo sceicco ha anche chiesto l'immediata cessazione degli attacchi contro gli Stati vicini che si sono tenuti lontani dalla guerra.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il Qatar all'Iran: "Non è la nostra guerra". Araghchi: "Non ci hanno lasciato scelta"

Iran, Araghchi agli Usa: "Non vogliamo la guerra ma siamo pronti a combattere""L' Iran non vuole una guerra con Israele o gli Stati Uniti, ma è pronto a reagire se attaccato nuovamente".

La scelta di Hamas fra Iran e QatarIl gruppo terroristico si è sempre mosso fra Teheran e Doha, ma adesso che il regime colpisce l'emirato al punto da fargli interrompere la produzione...

Una selezione di notizie su Il Qatar all'Iran Non è la nostra....

Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Basi militari Usa in Medio Oriente, dove sono e cosa rischiano dopo l'attacco all'Iran; L'Iran colpisce obiettivi USA nel Golfo: Medio Oriente in fiamme; Attacco all'Iran, missili iraniani intercettati nella notte su Doha.

Il Qatar accusa l’Iran: Superata ogni linea rossa. Doha valuta la ritorsione dopo gli attacchiAttacco all'aeroporto in Qatar ... msn.com

Il Qatar e il Kurdistan iracheno si schierano contro l'Iran e altre notizie interessantiL’uccisione di Khamenei ha spinto il Partito di Dio a schierarsi apertamente con il fronte iraniano. Il conflitto come strumento di sopravvivenza politica in uno Stato debole. Il movimento punta alla ... limesonline.com

Il Qatar ferma la liquefazione del gas: stop alla produzione per almeno un mese facebook

Nella regione risultano circa 94.800 connazionali, di cui 9.400 turisti in Bahrein, Qatar, EAU e Oman. La Task Force Golfo ha gestito dall’inizio della crisi oltre 13.500 contatti, circa 200 all’ora. Ad oggi sono circa 2.500 i connazionali rientrati in Italia da Abu Dha x.com