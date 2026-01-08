Groenlandia Trump tratta l' acquisto Rubio | La diplomazia è la prima strada

Recentemente, si sono intensificate le discussioni sull'eventuale vendita della Groenlandia, con Donald Trump che avrebbe avviato trattative in tal senso. Mentre alcuni politici suggeriscono un approccio diplomatico, le autorità statunitensi mantengono aperte tutte le possibilità. La comunità internazionale, tra cui Francia, Germania e Polonia, si mostra cauta, sottolineando l’importanza di soluzioni pacifiche e negoziate in un contesto di crescente attenzione geopolitica.

Donald Trump tratta per acquistare la Groenlandia, la rivelazione dalla Casa Bianca sul piano per l'isola - La portavoce della White House, Karoline Leavitt, ha rivelato che il presidente Donald Trump sta discutendo attivamente l'acquisto della Groenlandia ... virgilio.it

La Casa Bianca: 'Trump sta discutendo l'acquisto della Groenlandia' - Il segretario di Stato Usa incontrerà le autorità danesi la prossima settimana (ANSA) ... ansa.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

Mentre gli europei cercano di difendere la Groenlandia dalle minacce di annessione di Donald Trump, il timore di perdere il sostegno degli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Ucraina impone delicati equilibrismi - facebook.com facebook

#trump #groenlandia #sudamerica #mondo Prendo tutto. Epifania di Trump. Oggi per @repubblica x.com

