Groenlandia Trump tratta l' acquisto Rubio | La diplomazia è la prima strada

8 gen 2026

Recentemente, si sono intensificate le discussioni sull'eventuale vendita della Groenlandia, con Donald Trump che avrebbe avviato trattative in tal senso. Mentre alcuni politici suggeriscono un approccio diplomatico, le autorità statunitensi mantengono aperte tutte le possibilità. La comunità internazionale, tra cui Francia, Germania e Polonia, si mostra cauta, sottolineando l’importanza di soluzioni pacifiche e negoziate in un contesto di crescente attenzione geopolitica.

Ma la Casa Bianca avverte: «Tutte le opzioni sono sul tavolo». Cautela di Francia Germania e Polonia. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

