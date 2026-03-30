Gli Stati Uniti avrebbero lanciato in Iran un missile balistico a corto raggio mai testato, colpendo una palestra e una scuola elementare vicino a una base militare nel sud del paese. L’attacco ha causato vittime tra gli studenti e i civili presenti nell’edificio. La notizia è stata riportata da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili dell’operazione.

Roma, 30 marzo 2026 - Gli Stati Uniti avrebbero utilizzato in Iran un missile balistico a corto raggio mai testato, con il risultato di aver colpito una palestra e una scuola elementare, vicine a una base militare nel sud dell'Iran. Lo rivela il New York Times, che ha consultato esperti militari e ha effettuato un’analisi dei filmati di quel bombardamento. E’ successo il primo giorno di guerra nella città di Lamerd, nello stesso momento in cui a centinaia di chilometri di distanza un missile da crociera Tomahawk statunitense distruggeva una scuola nella città di Minab, uccidendo 175 persone. Ma se nel primo caso si trattava di un missile Tomahawk fuori bersaglio per mappe errate, così sostengono dal Pentagono, il secondo era un tentativo andato a male con un’arma che non era mai stata provata, e che ha ucciso 21 studenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Iran, missile Usa mai testato fa strage in una scuola. Il PrSM dovrebbe sostituire gli Atamcs

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