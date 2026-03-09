Iran strage nella scuola di Minab | il missile che ha colpito sarebbe un Tomahawk degli USA secondo gli esperti
Un video diffuso dall’agenzia iraniana Mehr News Agency mostra l’impatto di un missile che ha colpito una scuola femminile a Minab, in Iran. Secondo gli esperti, il missile sarebbe un Tomahawk degli Stati Uniti. Le stime ufficiali indicano che oltre 175 persone sarebbero morte nell’attacco, in gran parte studentesse giovani. La scuola è stata gravemente danneggiata dall’esplosione.
Un nuovo video dell'agenzia di stampa iraniana Mehr News Agency mostra l'impatto del missile che ha colpito la scuola femminile Shajarah Tayyiba di Minab, dove sarebbero morte oltre 175 persone (in larga maggioranza giovanissime studentesse). Il filmato è stato analizzato da esperti di armi e immagini digitali contattati dal Washington Post: secondo i risultati, si tratterebbe di un missile Tomahawk lanciato dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
