Iran strage nella scuola di Minab | il missile che ha colpito sarebbe un Tomahawk degli USA secondo gli esperti

Un video diffuso dall’agenzia iraniana Mehr News Agency mostra l’impatto di un missile che ha colpito una scuola femminile a Minab, in Iran. Secondo gli esperti, il missile sarebbe un Tomahawk degli Stati Uniti. Le stime ufficiali indicano che oltre 175 persone sarebbero morte nell’attacco, in gran parte studentesse giovani. La scuola è stata gravemente danneggiata dall’esplosione.