Gli Stati Uniti hanno condotto un'operazione militare in Iran che potrebbe aver rappresentato il primo utilizzo operativo del missile PrSM, un sistema d’arma di alta precisione sviluppato dall’esercito americano. Questo evento solleva domande sulla presenza e sull’impiego di questa tecnologia avanzata in una regione di tensione, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali sulle circostanze dell’operazione.

Il possibile debutto del missile PrSM in Iran segna un salto nella capacità militare Usa e lancia un messaggio diretto alla Cina L’operazione militare degli Usa in Iran potrebbe aver segnato il debutto operativo di uno dei sistemi d’arma più attesi dell’arsenale americano: il Precision Strike Missile (PrSM). Un video diffuso dallo United States Central Command (CENTCOM) mostra un lanciatore HIMARS aprire il fuoco con un vettore che, per profilo e sequenza di lancio, appare compatibile con il nuovo missile sviluppato da Lockheed Martin. Nessuna conferma ufficiale è arrivata dal Pentagono, ma per molti analisti si tratterebbe della prima volta in cui il PrSM viene impiegato in combattimento reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "L'incubo della Cina": cosa sappiamo del missile PrSM usato dagli Usa in Iran

