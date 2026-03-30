Durante le prime quattro settimane di conflitto, gli Stati Uniti hanno lanciato circa mille missili Tomahawk in Iran. Il Pentagono ha comunicato che le scorte di questi missili sono in esaurimento e potrebbero richiedere rifornimenti urgenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero di missili ancora disponibili o sulle eventuali ripercussioni operative di questa situazione.

Nelle prime quattro settimane della guerra in Iran gli Stati Uniti hanno utilizzato circa mille missili Tomahawk. Una cifra elevata che preoccupa il Pentagono, tanto che ai vertici è stata avviata una riflessione interna per valutare come renderne disponibile un numero maggiore. Monitoraggio Funzionari interpellati dal Washington Post hanno sottolineato come la questione dell’esaurimento di munizioni rare e costose sia diventata una questione di crescente importanza per il Dipartimento della Guerra. Si stima che la Marina abbia lanciato quasi mille missili nelle prime quattro settimane di ostilità, sebbene alcune stime siano inferiori, intorno ai 900, su un arsenale totale compreso tra 3. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Gurra Iran, mille missili Tomahawk sparati dall'inizio della guerra. Allarme del Pentagono: «Scorte in esaurimento»

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