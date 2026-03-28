Dopo quattro settimane di conflitto, sono stati lanciati oltre 850 missili Tomahawk in un'operazione contro l'Iran. Il Pentagono ha dichiarato di aver quasi esaurito le scorte di questi missili e di essere prossimo a raggiungere il limite delle proprie capacità di rifornimento, sollevando preoccupazioni interne sulla disponibilità futura di ulteriori armi.

Quattro settimane di guerra contro l'Iran e oltre 850 missili Tomahawk lanciati. Un ritmo di utilizzo che ha allarmato alcuni funzionari del Pentagono e aperto discussioni interne su come renderne disponibili altri. Lo rivela il Washington Post, citando fonti anonime a conoscenza della strategia militare statunitense. Cosa sono i missili Tomahawk. I Tomahawk sono missili da crociera a lungo raggio portaerei e sottomarini della Marina americana. Impiegati per la prima volta in combattimento nel 1991 durante la Guerra del Golfo, nella versione moderna sono in servizio dal 2004. Possono percorrere oltre 1.600 chilometri, colpire obiettivi preprogrammati o localizzare bersagli in tempo reale tramite GPS, sostare sopra un campo di battaglia e trasmettere immagini ai comandanti via satellite. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, il Pentagono ha “quasi finito” i missili Tomahawk: “Stiamo raggiungendo il Winchester”

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