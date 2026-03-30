Iran l’Università di scienza e tecnologia distrutta da un raid israeliano

Un attacco aereo israeliano ha colpito un’università di scienza e tecnologia in Iran, causando la distruzione dell’edificio. Le autorità iraniane hanno confermato l’intervento militare senza fornire ulteriori dettagli sulla natura dell’attacco o sui danni subiti dall’istituto. Le tensioni tra i due paesi sono aumentate dopo che Israele ha affermato di aver colpito diverse università iraniane coinvolte in attività di ricerca nucleare.

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano dopo una serie di attacchi aerei israeliani contro diverse università, alcune delle quali sarebbero coinvolte, secondo Israele, in attività legate alla ricerca nucleare. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha avvertito che l’Iran potrebbe considerare le università israeliane e i campus statunitensi nella regione come «obiettivi legittimi», a meno che non vengano garantite misure di sicurezza per gli atenei iraniani, secondo quanto riportato dai media statali. Tra i campus stranieri menzionati figurano università statunitensi con sedi in Qatar e negli Emirati Arabi Uniti, tra cui Georgetown University, New York University e Northwestern University, mentre le preoccupazioni sul programma nucleare restano al centro delle crescenti tensioni regionali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, l’Università di scienza e tecnologia distrutta da un raid israeliano Articoli correlati Iran, attacco israeliano su Beirut: le immagini del raidIl fumo si è alzato sullo skyline di Beirut dopo che un attacco israeliano ha colpito la città, venerdì sera. Iran, raid israeliano nella notte: uccisi Larijani e il capo dei BasijTeheran, 17 marzo 2026 – Nuova escalation nella guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Altri aggiornamenti su Iran l'Università di scienza e... Temi più discussi: L'Iran minaccia di colpire le università Usa in Medio Oriente; L’Università di Catania a Sigonella, base di guerra contro l’Iran - Pressenza; Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Guerra in Iran: Pasdaran minacciano di colpire università Usa e Israele nella regione. L’Iran minaccia attacchi alle università americane mentre gli USA preparano truppe di terraInvesting.com - Il rischio geopolitico in Medio Oriente è entrato in una nuova fase dopo che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dell’Iran ha emesso una minaccia diretta contro le ... it.investing.com L'Iran minaccia di colpire le università Usa in Medio Oriente(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha minacciato domenica di colpire le università statunitensi in Medio Oriente dopo aver subito la distruzione di due atenei in Ir ... msn.com Domani l’Università di Roma Tre consegnerà ai familiari la laurea in giurisprudenza alla memoria di “Bibbi”, la ventenne travolta lo scorso ottobre - facebook.com facebook L'Università di Scienza e Tecnologia di Teheran è stata bersaglio di attacchi statunitensi e israeliani. A riferirlo i media iraniani, tra cui l'agenzia di stampa Mehr. I dettagli relativi a vittime o danni rimangono sconosciuti. Il 23 marzo Saeed Shamghadri, professor x.com