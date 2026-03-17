Iran raid israeliano nella notte | uccisi Larijani e il capo dei Basij

Nella notte, un raid israeliano ha colpito Teheran, causando la morte di Larijani e del capo dei Basij. Fonti ufficiali affermano che gli attacchi hanno preso di mira obiettivi strategici nella capitale iraniana. Non sono stati forniti dettagli sui danni o sulle eventuali altre vittime. L’incidente si inserisce in un contesto di tensione tra Israele, Iran e Stati Uniti.

Teheran, 17 marzo 2026 – Nuova escalation nella guerra tra Iran, Israele e Stati Uniti. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa israeliano Israel Katz, nella notte un raid israeliano avrebbe ucciso Ali Larijani, figura di vertice dell’apparato di sicurezza iraniano, e Gholam Reza Soleimani, capo dei Basij, la forza paramilitare legata ai Guardiani della Rivoluzione. La morte dei due è stata annunciata da Israele, ma al momento Teheran non ha confermato ufficialmente il decesso di Larijani. L’eliminazione dei due dirigenti viene descritta dai media israeliani come uno dei colpi più pesanti inferti alla leadership iraniana dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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