Venerdì sera, a Beirut, un attacco israeliano ha provocato una colonna di fumo che si è alzata nel cielo della città. Le immagini del raid mostrano i danni e il fumo che si diffonde in diverse zone della capitale. L'attacco ha colpito aree non specificate, senza riportare vittime o dettagli sul numero di obiettivi colpiti.

Il fumo si è alzato sullo skyline di Beirut dopo che un attacco israeliano ha colpito la città, venerdì sera. Nel corso della giornata, l’esercito israeliano aveva dichiarato di aver avviato una serie di attacchi mirati alle infrastrutture di Hezbollah a Beirut. Per la prima volta in un anno, Hezbollah ha lanciato una raffica di colpi oltre il confine, un paio di giorni dopo l’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran del 28 febbraio. Da allora Israele ha spostato migliaia di soldati oltre il confine in Libano, e le forze israeliane e i militanti di Hezbollah sostenuti dall’Iran si scontrano sul terreno da almeno tre settimane. I combattimenti hanno causato quasi 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, attacco israeliano su Beirut: le immagini del raid

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