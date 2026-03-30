Iran la Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli che partecipano alla guerra

La Spagna ha deciso di chiudere il proprio spazio aereo ai voli di quei mezzi coinvolti nel conflitto in Iran. La misura riguarda specificamente i velivoli che partecipano alle operazioni militari in quella regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalle autorità spagnole e riguarda esclusivamente i voli collegati alla guerra in Iran.

La Spagna ha deciso di chiudere il suo spazio aereo ai voli dei mezzi che partecipano alla guerra in Iran. Lo riporta El País, spiegando che il divieto riguarda non solo i velivoli direttamente impegnati nei bombardamenti, ma anche quelli di supporto, come aerei cisterna per il rifornimento in volo. Il provvedimento coinvolge non solo i decolli dal territorio nazionale, ma anche il sorvolo di aerei militari provenienti da basi nel Regno Unito o in Francia. Convocata a Madrid l’incaricata di affari in Israele. La Spagna ha inoltre convocato a Madrid l’ incaricato di affari di Israele (il più alto grado della rappresentanza diplomatica attualmente presente nel Paese, dopo il ritiro dell’ambasciatore ) per protestare contro il divieto di accesso al Santo Sepolcro al cardinale Pierbattista Pizzaballa. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai velivoli che partecipano alla guerra Articoli correlati Guerra in Medio Oriente, la diretta. Spagna, Sanchez chiude lo spazio aereo ai velivoli coinvolti nel conflittoLa guerra tra Stati Uniti e Israele da una parte e l'Iran dall'altra entra nel 31esimo giorno. La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflittoIl governo spagnolo ha ordinato la chiusura del suo spazio aereo a tutti i velivoli statunitensi che partecipano alla guerra in Iran. Tutto quello che riguarda Iran la Spagna chiude lo spazio aereo... Temi più discussi: L’Iran lancia un missile con sopra un ringraziamento a Sánchez: Israele e Washington invitano Madrid a rispondere; Spagna, inflazione al 3,3% per la guerra in Iran e l'energia cara; Come si muove la Spagna tra Iran e Algeria; Israele vuole espandere la sua presenza nel sud del Libano. Guerra all’Iran, la Spagna chiude lo spazio aereo ai caccia UsaIl governo spagnolo vieta l'uso delle basi di Rota e Moron ai velivoli statunitensi diretti in Iran, aumentando le tensioni con gli Stati Uniti ... italiaoggi.it Iran, la guerra in diretta: Spagna chiude spazio aereo a voli militari, Wsj: Trump valuta sequestro di 454 kg di uranio a TeheranLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere ... fanpage.it Guerra all’Iran, la Spagna nega le basi e chiude i cieli agli aerei Usa coinvolti (compresi i velivoli da rifornimento) - leggi x.com La Spagna chiude lo spazio aereo ai voli coinvolti nel conflitto in Iran - facebook.com facebook