Iran le proteste in diretta Trump ai manifestanti | Gli aiuti arriveranno presto Teheran all'ONU | USA vogliono attaccarci

Le proteste in Iran continuano, con diverse vittime tra i manifestanti. Donald Trump ha invitato i dimostranti a rafforzare le proprie posizioni e ha annunciato l'invio di aiuti. Teheran ha risposto all’ONU accusando gli Stati Uniti di voler attaccare il paese. Queste notizie rappresentano un quadro in evoluzione, con tensioni crescenti tra le parti coinvolte.

Leggi anche: Iran, proteste e sparatorie di massa: Teheran: "Siamo pronti alla guerra", Trump: "Vogliono negoziare", news in diretta Leggi anche: Iran nel caos, "oltre 200 morti" negli scontri. Trump: "Pronti ad aiutare i manifestanti" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Proteste Iran, regime spara sulla folla. Teheran: Se Usa attaccano risponderemo; Iran, la diretta. Axios: "Araghchi ha contattato Witkoff nel weekend: discusso di un incontro"; La Ong: 12mila morti, per il governo sono 3mila. Trump: Continuate, aiuto in arrivo - Migliaia di morti e di arresti, Ilario Piagnerelli ricorda alcune delle vittime; Proteste in Iran, le notizie di martedì 13 gennaio.

Iran, Trump ai manifestanti: "L'aiuto è in arrivo". Mosca: "Minacce inaccettabili". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Iran, Trump ai manifestanti: 'L'aiuto è in arrivo'. tg24.sky.it

Iran, Trump: «Continuate le proteste, l'aiuto arriva». Ira di Mosca: «Attacco a Teheran avrebbe conseguenze disastrose». Media: possibili 20mila morti - Qualsiasi paese che intrattenga rapporti commerciali con l'Iran dovrà pagare una tariffa del 25% sulle transazioni effettuate con gli Usa, annuncia Trump. ilmessaggero.it

Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida le forze di sicurezza

Nathalie Tocci analizza le proteste in Iran: "Gli iraniani non vogliono più il regime, ma senza un’opposizione organizzata il rischio è il caos". #ottoemezzo x.com

“Almeno 12.000 persone, molte under 30, sono state uccise” nelle proteste in Iran. Lo riporta Iran International, in quello che il media di opposizione basato a Londra definisce “il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran, avvenuto in gran part - facebook.com facebook

