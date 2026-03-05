Guerra Iran Crosetto | Conflitto fuori dal diritto internazionale nessuno può fermare gli attacchi

Il ministro della Difesa ha dichiarato che il conflitto in Iran si è sviluppato senza che molte nazioni ne fossero informate e che attualmente i governi europei si limitano a gestire gli effetti di questa escalation. La guerra è iniziata con attacchi che, secondo quanto riferito, sono fuori dal rispetto del diritto internazionale. Nessuna delle parti coinvolte ha annunciato ufficialmente l’avvio delle operazioni militari.

La guerra contro l’Iran è scoppiata senza che gran parte della comunità internazionale ne fosse a conoscenza e oggi i governi europei possono solo gestirne le conseguenze. È la posizione espressa dal ministro della Difesa Guido Crosetto durante la replica alla Camera dopo le comunicazioni del governo sulla crisi in Medio Oriente e sulle richieste di assistenza provenienti dai Paesi del Golfo. Secondo Crosetto il conflitto si è aperto al di fuori delle regole del diritto internazionale e senza un coinvolgimento preventivo della comunità internazionale. “Questa guerra si è aperta all’insaputa del mondo ed è fuori dalle regole del diritto internazionale”, ha affermato il ministro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

