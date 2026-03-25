La crescente tensione nel Medio Oriente ha portato a un aumento del 22% nei costi energetici in Lombardia. Le imprese della regione devono affrontare costi extra superiori ai cinque miliardi di euro a causa dell’effetto della guerra in Iran. La situazione ha ripercussioni sui prezzi dell’energia e sui bilanci aziendali, contribuendo a un aumento delle spese complessive.

La nuova escalation della crisi in Medio Oriente e nel Golfo accende nuovamente i riflettori sui costi energetici delle imprese lombarde. Secondo una ricerca realizzata dal Centro Studi Sintesi per CNA Lombardia, si stima che il costo energetico complessivo (energia elettrica e gas) della Lombardia passi da 23,6 miliardi di euro a oltre 28,8 miliardi di euro tra l’anno 2025 e il 2026 con un incremento del 22%. Tra le due commodity, è il gas a far segnare il maggiore aumento (+28%), mentre l’elettricità, pur confermandosi voce dominante nella spesa energetica regionale, si ferma vicino al +19%. Tutto ciò è coerente con la natura della crisi in atto: è una crisi di fornitura di gas e questa si scarica sull’elettricità solo parzialmente perché il mix italiano gode di una quota di rinnovabili che non risentono direttamente del prezzo del gas. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Lombardia, effetto guerra Iran: energia +22%, extra costi oltre 5 miliardi

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