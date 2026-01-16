Memorial Branchini Super trotto al Visarno Vince Ideal Turdance

Il Memorial Branchini al Visarno si è concluso con la vittoria di Ideal Turdance, condotto dal driver Gocciadoro. La corsa si è disputata su un percorso impegnativo, con il cavallo che ha concluso in 1.16.5. Un evento che conferma l’importanza delle competizioni di trotto di alto livello, attirando appassionati e addetti ai lavori del settore.

Nel Memorial Fausto Branchini Ideal Turdance superstar, driver Gocciadoro, che svetta in 1.16.5 al Visarno. In una giornata piovigginosa si è svolto all' Ippodromo Meli di Firenze il 4° convegno di trotto, incentrato sul Memorial Branchini (montepremi euro 11.000), riservato ai cavalli europei di 3 anni. Puledri al via dietro il mezzo meccanico con il portacolori della Topo Armando, Ideal Turdance insieme ad Alex Gocciadoro, che scavalca Wild Sky. Nel proseguire della corsa Ideal Turdance riesce a respingere l'attacco di Meera Wynn e a proseguire a ritmo moderato fino al primo km di corsa, quindi accelera con un secondo km eccellente con 29.

Ippica. Memorial Branchini, Bellei mette tutti in fila - A Firenze, Dioniso con Enrico Bellei vince il Memorial Fausto Branchini in 1. lanazione.it

