Il dibattito sulle possibili elezioni anticipate si è riacceso dopo il risultato del referendum sulla magistratura. La discussione si svolge tra maggioranza e opposizioni, con alcune forze politiche che propongono di posticipare il voto a causa della situazione di guerra in corso. La legislatura potrebbe essere interrotta prima del termine previsto, in modo da affrontare le sfide politiche attuali.

Dopo l’ esito del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni vagliano la strada delle elezioni anticipate, interrompendo così la legislatura prima della sua naturale scadenza. Non mancano però le voci contrarie a questa opzione, che non convince davvero nessuno. “Il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra, visto come si stanno muovendo e viste le differenze totali tra di loro, ma in questo momento il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di una intervista a La Repubblica. “ Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica, penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni anticipate, Crosetto: “No al voto finché c’è la guerra”

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