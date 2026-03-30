Dopo il risultato del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni stanno considerando la possibilità di convocare elezioni anticipate, interrompendo così la legislatura prima del termine previsto. Il ministro ha dichiarato che non si terranno elezioni anticipate mentre è in corso un conflitto armato. La discussione si concentra ora sulla possibilità di cambiare le modalità di governo prima della naturale fine della legislatura.

Dopo l’ esito del referendum sulla magistratura, maggioranza e opposizioni vagliano la strada delle elezioni anticipate, interrompendo così la legislatura prima della sua naturale scadenza. Non mancano però le voci contrarie a questa opzione, che non convince davvero nessuno. “Il voto anticipato penso spaventi più il campo largo che il centrodestra, visto come si stanno muovendo e viste le differenze totali tra di loro, ma in questo momento il senso di responsabilità ci impone di lavorare per affrontare le varie crisi in atto”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto nel corso di una intervista a La Repubblica. “ Se non ci fosse una situazione internazionale così drammatica, penso saremmo andati tutti volentieri al voto per vedere se davvero gli italiani vorrebbero affidarsi ad altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Crosetto: “No a elezioni anticipate finché c’è la guerra”

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