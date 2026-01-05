Gigolò ipnosi clinica nuova movida e le 50 mappe per capire Rimini

Nel recente approfondimento di RiminiToday, abbiamo esplorato vari aspetti della città, tra cui il fenomeno dei gigolò, l’ipnosi clinica, le nuove tendenze della movida e le mappe utili per conoscere meglio Rimini. Questi temi offrono una panoramica completa e aggiornata sulla realtà locale, contribuendo a una comprensione più approfondita della vita quotidiana e delle trasformazioni che interessano il territorio.

Anche la scorsa settimana con Dossier RiminiToday abbiamo affrontato diverse tematiche relative alla nostra città. Vi riepiloghiamo gli approfondimenti pubblicati negli ultimi giorni sulla nostra testata.C'è una mappa per tutto: chi guadagna di più, dove si vive peggio, dove si respira male o si. Ipnosi clinica, al via il primo corso in collaborazione con Ausl Romagna - Parte a Rimini il primo corso di ipnosi clinica per professionisti sanitari, promuovendo l'uso dell'ipnosi per migliorare la cura e la relazione con i pazienti. L'ipnosi clinica: la medicina stringe un'alleanza terapeutica con il paziente - Il direttore del servizio di Ecografia sperimentale e dei trapianti dell'ospedale Brotzu di Cagliari porta avanti una tecnica innovativa che consente al paziente di affrontare più serenamente un

