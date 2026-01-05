Teleriscaldamento ipnosi clinica e le 50 mappe per capire Forlì

Nella settimana appena conclusa, con Dossier ForliToday, abbiamo esplorato diversi aspetti della città di Forlì. Tra i temi trattati, il teleriscaldamento, l'ipnosi clinica e le 50 mappe per comprendere meglio il territorio. Questi argomenti offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche e le iniziative che influenzano la vita quotidiana e lo sviluppo locale.

