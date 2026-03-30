Un professore ha condiviso la sua esperienza riguardo all'impatto degli smartphone sui giovani, sostenendo che dopo vent'anni di utilizzo si siano registrati cambiamenti negativi. Ha parlato di studenti di 14 anni che possiedono conoscenze avanzate rispetto alla sua generazione, anche se ha espresso preoccupazione riguardo agli effetti di questa familiarità con la tecnologia. La conversazione si concentra sulle differenze tra passato e presente nel rapporto dei ragazzi con la tecnologia.

«Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Sono stanco di tutto questo, quindi ho deciso che la soluzione è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese». Così dichiarava il tredicenne, mercoledì 25, prima di compiere il crimine ideato nel dettaglio grazie a un fenomeno sempre più diffuso: il Nihilistic Violent Extremism (Nve: Estremismo Nichilista Violento). Una costellazione di gruppi o soggetti singoli che promuovono e compiono violenza fine a se stessa, online e offline, usando i minori come vittime o... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «Io, professore, vi racconto come due decenni di smartphone hanno trasformato i ragazzi. In peggio»

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