Pierpaolo Pretelli racconta di aver visto una donna crollare in strada a Milano. La signora tremava e pregava, ma in pochi si sono fermati a aiutarla. Pretelli si è fermato subito, cercando di soccorrerla, mentre altri passanti sono passati oltre senza fare nulla. “Ma caz* fermatevi, cosa vi costa?” ha commentato l’attore, diventato testimone di un episodio di indifferenza diffusa.

Pierpaolo Pretelli si è trovato ad assistere a una ‘scena di ordinaria indifferenza’, per le vie di Milano. L’ex gieffino ha raccontato tutto via social. Mentre stava camminando, ha notato una signora accasciata al suolo, immobile e “con gli occhi sbarrati”: “Poco fa una donna è stata colta da un malore. Mi sono fermato e ho chiamato i soccorsi. La cosa che mi ha colpito di più? Non l’emergenza. Ma l’indifferenza. Tante persone hanno guardato. Poche si sono fermate. Aiutare non è perdere tempo. È ricordarsi di essere umani”. La paura – ha raccontato Pretelli – ha cominciato a farsi strada in lui: “La signora inizia a toccarsi il petto, a tremare, ansimava, aveva un affanno e poi ha iniziato a pregare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Una signora si è accasciata in strada a Milano, ha iniziato a tremare e a pregare… Io mi sono fermato per soccorrerla ma pochi altri lo hanno fatto. Ma cazz* fermatevi, cosa vi costa?”: il racconto di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli si è trovato nel posto giusto al momento giusto.

