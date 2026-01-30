Una signora si è accasciata in strada a Milano ha iniziato a tremare e a pregare… Io mi sono fermato per soccorrerla ma pochi altri lo hanno fatto Ma cazz* fermatevi cosa vi costa? | il racconto di Pierpaolo Pretelli
Pierpaolo Pretelli racconta di aver visto una donna crollare in strada a Milano. La signora tremava e pregava, ma in pochi si sono fermati a aiutarla. Pretelli si è fermato subito, cercando di soccorrerla, mentre altri passanti sono passati oltre senza fare nulla. “Ma caz* fermatevi, cosa vi costa?” ha commentato l’attore, diventato testimone di un episodio di indifferenza diffusa.
Pierpaolo Pretelli si è trovato ad assistere a una ‘scena di ordinaria indifferenza’, per le vie di Milano. L’ex gieffino ha raccontato tutto via social. Mentre stava camminando, ha notato una signora accasciata al suolo, immobile e “con gli occhi sbarrati”: “Poco fa una donna è stata colta da un malore. Mi sono fermato e ho chiamato i soccorsi. La cosa che mi ha colpito di più? Non l’emergenza. Ma l’indifferenza. Tante persone hanno guardato. Poche si sono fermate. Aiutare non è perdere tempo. È ricordarsi di essere umani”. La paura – ha raccontato Pretelli – ha cominciato a farsi strada in lui: “La signora inizia a toccarsi il petto, a tremare, ansimava, aveva un affanno e poi ha iniziato a pregare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Milano incidenti
Pierpaolo Pretelli salva una donna, il drammatico racconto: "Chiedevo aiuto, nessuno si è fermato"
Pierpaolo Pretelli si è trovato nel posto giusto al momento giusto.
Noyz Narcos: «Mi affascina l'immaginario violento ma io non lo sono. Questo governo ha vinto perché nessuno lo ha contrastato. La musica? Mi ha liberato dai lavori pesanti, ma non mi vergognerei di tornare a farli»
Ultime notizie su Milano incidenti
Argomenti discussi: I furbi, le rottamazioni e una favola a lieto fine (da scrivere); Commercialista uccide la moglie e si suicida in Calabria, la coppia era in fase di separazione da circa un anno; Donna morta tra le fiamme: la casa è diventata una trappola; Sono tua figlia, ho investito una donna, anziana raggirata: il custode sventa la truffa.
Signora, se lei è 48 e le piace mangiare non è colpa nostra’. Quella frase l’hanno detta a me e ho fatto una diffida: la speaker radiofonica Fabiana Sera esce allo ...La speaker radiofonica rivela di essere stata vittima di body shaming in un negozio e di aver fatto una diffida legale ... ilfattoquotidiano.it
Pierpaolo Pretelli, paura e rabbia: è ancora sconvolto (VIDEO) - facebook.com facebook
Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore: "Urlavo aiuto, ma la gente passava oltre" #PRELEMI x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.