Dopo un intervento al seno, molte donne sperimentano un senso di distacco e insensibilità, che va oltre il semplice aspetto fisico. La perdita di contatto con il proprio corpo può provocare emozioni profonde e un senso di tradimento, rendendo difficile anche le azioni più semplici come toccarsi o guardarsi. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, rappresenta un aspetto importante nel percorso di recupero e di supporto post-operatorio.

© Vanityfair.it - Laura, 46 anni, operata per un tumore alla mammella: «Io il mio seno destro non lo guardo. Non lo sfioro. Sotto la doccia non riesco nemmeno a insaponarlo. È come se mi avesse tradita»

Laura, 46 anni, operata per un tumore alla mammella: «Io il mio seno destro non lo guardo. Non lo sfioro. Sotto la doccia non riesco nemmeno a insaponarlo. È come se mi avesse tradita; La Valsugana si mobilita per farla tornare a curarsi, ma Laura Bernardini non ce l’ha fatta: aveva un tumore.

