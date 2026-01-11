Laura 46 anni operata per un tumore alla mammella | Io il mio seno destro non lo guardo Non lo sfioro Sotto la doccia non riesco nemmeno a insaponarlo È come se mi avesse tradita
Dopo un intervento al seno, molte donne sperimentano un senso di distacco e insensibilità, che va oltre il semplice aspetto fisico. La perdita di contatto con il proprio corpo può provocare emozioni profonde e un senso di tradimento, rendendo difficile anche le azioni più semplici come toccarsi o guardarsi. Questo fenomeno, spesso sottovalutato, rappresenta un aspetto importante nel percorso di recupero e di supporto post-operatorio.
Dopo un intervento al seno, moltissime donne smettono di toccarsi e di guardarsi. È un vuoto sensoriale ed emotivo che ferisce più della cicatrice. Il progetto Donna x Donna e le parole degli specialisti spiegano perché il tocco può diventare cura. E Laura racconta come si sopravvive quando il corpo sembra tradirti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: “Mi chiedono come mai io mi vesta così alla mia età. Beh, se aveste un cu** come il mio lo fareste anche voi”: così Jennifer Lopez durante un live
Leggi anche: Operata a 102 anni per un cancro al seno: “Mai rinunciare alle cure, il tumore non ha età”
Laura, 46 anni, operata per un tumore alla mammella: «Io il mio seno destro non lo guardo. Non lo sfioro. Sotto la doccia non riesco nemmeno a insaponarlo. È come se mi avesse tradita; La Valsugana si mobilita per farla tornare a curarsi, ma Laura Bernardini non ce l’ha fatta: aveva un tumore.
Laura, 46 anni, operata per un tumore alla mammella: «Io il mio seno destro non lo guardo. Non lo sfioro. Sotto la doccia non riesco nemmeno a insaponarlo. È come se mi ... - Dopo un intervento al seno, moltissime donne smettono di toccarsi e di guardarsi. vanityfair.it
MONTICHIARI: 20 ANNI FA LA MORTE DI LAURA PASINETTI, GRANDE BENEFATTRICE DELLA CITTÀ. DURANTE L'ANNO ALCUNI EVENTI PER RICORDARLA. di Federico Migliorati Una vita trascorsa per la scienza, con un'inesauribile fame di sapere: si - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.