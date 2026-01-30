Oltre il tumore al seno | la storia di Antonella che ha sospeso la terapia per diventare madre

Oltre il tumore al seno, la storia di Antonella Bonomo. A 33 anni, aveva appena deciso di diventare madre, quando si è trovata davanti a una diagnosi che ha cambiato tutto. Un tumore al seno aggressivo le ha fatto sospendere la terapia per poter tentare di realizzare il suo sogno, rischiando però di compromettere la fertilità. Ora lotta tra la paura e la speranza, con l’obiettivo di tornare a vivere e diventare madre.

All’Istituto Pascale, grazie al percorso seguito con Michelino De Laurentiis, una donna è riuscita a interrompere temporaneamente le cure in sicurezza, diventare mamma e tornare poi alla terapia A 33 anni Antonella Bonomo aveva appena iniziato a inseguire il sogno più grande: diventare madre. Poi, all’improvviso, una diagnosi che cambia tutto, un tumore al seno aggressivo, e con essa la prospettiva di cure lunghe e invasive, capaci di mettere seriamente a rischio la sua fertilità. "È stato come ricevere due sentenze insieme -racconta - quella del cancro da combattere e quella della maternità a cui rinunciare".🔗 Leggi su Napolitoday.it

Una donna ha deciso di sospendere la terapia contro il tumore al seno per poter diventare madre.

Una recente innovazione terapeutica al Pascale offre nuove speranze per le pazienti con tumore al seno metastatico.

