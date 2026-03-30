Io l’ho vista così | Vigor Tomba Urso e Magi Galluzzi bravi a resistere

Durante la partita, la squadra di casa ha dimostrato resistenza, con i giocatori titolari che hanno tenuto il ritmo e mantenuto la concentrazione. La squadra avversaria ha dominato il possesso palla e ha creato diverse occasioni da gol, ma non è riuscita a concretizzare. La formazione locale ha tentato di reagire, senza però riuscire a trovare la rete decisiva.

Scocchera Alla Vigor è mancata la zampata vincente. Visione, gioco e buone idee non scarseggiano mai, un pizzico di concretezza in più invece sarebbe servito. Facile a dirsi, meno a farsi. Non è certo una passeggiata affrontare una difesa così abile e ruvida. Rimangono comunque tanti spunti positivi da valorizzare in queste ultime giornate di campionato. Novelli ha mostrato di non tremare innanzi a certi palcoscenici: il gol subito a freddo (probabilmente non ha visto partire il tiro di Attasi) avrebbe potuto mandare in confusione un ragazzo così giovane, invece il portiere umbro è rimasto sul pezzo fino alla fine. L’Ancona di tiri in porta non ne ha fatti molti, anche se in un paio di occasioni gli attaccanti dorici lo hanno graziato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Io l’ho vista così: Vigor. Tomba, Urso e Magi Galluzzi bravi a resistere Articoli correlati Bucari e Magi Galluzzi, il futuro della VigorIl pirotecnico pareggio del "Bianchelli" tra Vigor e L’Aquila 1927 offre molteplici ed interessanti spunti di riflessione. Addio a Ivano Magi Galluzzi, icona della cittàSenigallia saluta Ivano Magi Galluzzi, se ne va un altro pezzo di storia della città.