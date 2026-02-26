Addio a Ivano Magi Galluzzi icona della città

Senigallia saluta Ivano Magi Galluzzi, se ne va un altro pezzo di storia della città. Aveva 74 anni. La sua attività, si affacciava sul simbolo del turismo marchigiano, la Rotonda a Mare. Quel posto dove Ivano era uno dei volti più noti delle estati sul velluto. La sua barbieria era una specie di tempio dei ricordi della Senigallia da bere, dove Ivano, tra un taglio e l’altro intratteneva i suoi clienti mostrando foto e raccontando con orgoglio la dolce vita nella sua città. Un appuntamento fisso, quello del taglio da Ivano, anche per i tanti turisti storici. Tra i primi dj di Radio Velluto, Ivano era stato più volte protagonista in programmi televisivi, come memoria storica della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

