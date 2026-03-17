bucari e magi galluzzi il futuro della vigor

Il pirotecnico pareggio del "Bianchelli" tra Vigor e L’Aquila 1927 offre molteplici ed interessanti spunti di riflessione. Non potrebbe essere altrimenti visto che, seppur con notevoli salti temporali, le due rivali incrociano le armi da oltre 70 anni. Soprattutto tra Serie C2 e quarta serie, Vigor e L’Aquila hanno sempre offerto partite di alto livello e l’appuntamento di domenica non è certo stato da meno. Da una parte il carattere e un gioco spumeggiante dei senigalliesi, oltre all’attesissimo ritorno in panchina di capitan Denis Pesaresi, omaggiato dalla curva vigorina con cori ed un lungo abbraccio simbolico. Dall’altra parte spicca il ritorno nella spiaggia di velluto di Riccardo Pandolfi: contestato, ma capace di risultare decisivo con il gol del momentaneo vantaggio aquilano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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SENIGALLIA - Magi Galluzzi aveva 74 anni. La sua bottega era in piazzale della Libertà, di fianco alla Rotonda. In passato è stato speaker in diverse radio locali - facebook.com facebook