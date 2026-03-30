Sabina Guzzanti ha pubblicato un messaggio di addio dedicato a David Riondino, scomparso all’età di 73 anni. Condividendo una vecchia foto, l’attrice e comica ha scritto: “Io e te siamo stati fantastici”, esprimendo un ricordo personale e affettuoso del loro rapporto. La notizia della morte di Riondino è stata confermata da fonti ufficiali.

Un ricordo affettuoso e personale, affidato a una vecchia foto e a parole sincere: “Io e te siamo stati fantastici”. Così Sabina Guzzanti saluta sui social David Riondino, artista poliedrico della cultura italiana scomparso domenica 29 marzo a 73 anni, noto come attore, musicista, cantautore e scrittore, con uno stile ironico e poetico che ha attraversato teatro, cinema, televisione e musica d’autore. La foto che accompagna il messaggio li ritrae giovani, a tavola, un frammento di amicizia e complicità che ha emozionato migliaia di fan e colleghi. Tra i commenti, affiorano ricordi e testimonianze d’affetto anche da parte di alcuni nomi noti come Corrado e Caterina Guzzanti, Dario Vergassola, Paola Turci, Piero Pelù, Carla Signoris. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e te siamo stati fantastici”: l’addio di Sabina Guzzanti a David Riondino, morto a 73 anni

Articoli correlati

David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: “Io e te siamo stati fantastici”La notizia della morte di David Riondino ha colto tutti di sorpresa e ha colpito profondamente il mondo della musica e dello spettacolo.

“Io e te siamo stati fantastici”: Sabina Guzzanti e il suo ricordo dolcissimo per David RiondinoCinque parole, una foto in un ristorante, e una storia d’amore che non aveva mai smesso di esistere — anche dopo la fine.

Altri aggiornamenti su Sabina Guzzanti

Temi più discussi: David Riondino, Sabina Guzzanti lo ricorda con una vecchia foto sui social; Sabina Guzzanti omaggia David Riondino: Io e te siamo stati fantastici; Morto il cantautore David Riondino. Guzzanti: Io e te siamo stati fantastici; David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: Io e te siamo stati fantastici.

Sabina Guzzanti omaggia David Riondino: Io e te siamo stati fantasticiIl ricordo sui social con una vecchia foto che li ritrae insieme. Anche il Club Tenco ricorda quel giullare con una sottile vena di tristezza nel sorriso ... repubblica.it

David Riondino, il ricordo di Sabina Guzzanti: Io e te siamo stati fantasticiUn tuffo nel passato per Sabina Guzzanti, che ha ricordato l’amico David Riondino, scomparso all’età di 73 anni ... dilei.it

Addio a David Riondino. Il cantautore, attore, regista e scrittore è morto all'età di 73 anni dopo una lunga malattia. Il ricordo sui social di Sabina Guzzanti con una vecchia foto che li ritrae insieme. *** "Io e te siamo stati fantastici", scrive Sabina Guzzanti post - facebook.com facebook

Sabina Guzzanti omaggia David Riondino: “Io e te siamo stati fantastici” x.com