Investe un 11enne sulle strisce davanti alla scuola a Garbatella e scappa | identificato dopo un mese
L’uomo aveva lasciato il ragazzo all’ingresso dopo averlo investito. Rintracciato grazie a telecamere e controlli, denunciato per omissione di soccorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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