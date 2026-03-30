Un veterano moldavo con un passato da militare sovietico ha rilasciato un’intervista in cui ha commentato sulla situazione attuale in Ucraina e in Moldavia. Ha affermato che l’Ucraina avrebbe potuto evitare il peggio, ma che l’Europa sta spingendo la regione verso un disastro. Inoltre, ha sottolineato come la maggioranza dei cittadini moldavi sia filorussa, basandosi sulle sue conoscenze della regione e degli eventi passati.

Lunga intervista con Dumitru Prodan, veterano moldavo della guerra in Transnistria. Un passato da militare sovietico, che conosce molto bene l’Ucraina sin dai tempi dell’U. E che conosce bene la situazione del suo Paese, la Moldavia, anch’essa spaccata in due dalle lusinghe dell’Unione Europea e dalla volontà della popolazione – in gran parte filorussa – di tornare al dialogo e alla cooperazione economica con Mosca. – Come ha conosciuto il mondo ucraino, dal punto di vista sociale e militare?. – Posso dire di aver conosciuto bene l’Ucraina e gli ucraini. Da militare sono stato a lungo in Donbass, in particolare a Lugansk. Nel 1990 venni arruolato nelle file dell’Armata Rossa. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - Intervista con un veterano moldavo. L’Ucraina poteva evitare il peggio, ma oggi l’Europa la spinge al disastro. E in Moldavia la maggioranza dei cittadini è filorussa.

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