Su Ilva aveva ragione Fitto | il disastro dell' acciaieria si poteva evitare

Nel dicembre 2019, Giuseppe Conte annunciò azioni legali contro ArcelorMittal, che aveva proposto un miliardo per abbandonare Taranto. Oggi, si può ritenere che le preoccupazioni di Fitto riguardo al disastro dell’Ilva fossero fondate e che molte criticità si sarebbero potute evitare con un’adeguata gestione e pianificazione. Un’analisi che invita a riflettere sulle scelte passate e sulle responsabilità nell’equilibrio tra economia e tutela ambientale.

Era il dicembre 2019 quando l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte promise la causa del secolo contro ArcelorMittal, che aveva offerto un miliardo per lasciare Taranto dopo l'abolizione dello scudo penale. Adolfo Urso, all'epoca semplice parlamentare, twittò: "Le ambiguità del governo hanno pregiudicato l'interesse nazionale, il destino dell'Ilva è ora ostaggio dei pirati indiani". Quando poi nel 2022 è diventato ministro, la prima cosa che ha fatto è stata cacciarli. Immediatamente fece un decreto che consentiva a Invitalia, socio di minoranza di ArcelorMittal, di mettere la società in amministrazione straordinaria.

