Sopralluogo a Porto commerciale dopo eventi meteo avversi | assessore Sammartino valuta danni e interventi necessari

L’assessore regionale alla Pesca, Luca Sammartino, è arrivato questa mattina a Riposto per un sopralluogo nel porto commerciale, colpito dal ciclone Harry. La zona si presenta ancora in uno stato di crisi, con danni evidenti e lavori di riparazione da avviare al più presto. Sammartino ha visitato i punti più colpiti, valutando di persona le prime stime sui danni e le opere di messa in sicurezza necessarie. La situazione resta tesa, e si aspetta che arrivino subito le risorse per intervenire rapidamente.

L'assessore regionale alla Pesca, Luca Sammartino, ha fatto tappa a Riposto questa mattina, in un'atmosfera ancora carica di tensione e di incertezza, dopo il devastante impatto del ciclone Harry che ha messo a dura prova il porto commerciale del comune ionico. L'ora era poco dopo le 9, quando il cielo, ancora plumbeo per le ultime tracce di pioggia, si è schiarito appena in tempo per consentire il sopralluogo. L'assessore è arrivato in auto da Catania, accompagnato da un piccolo seguito, e subito ha trovato ad attenderlo il sindaco Davide Vasta, l'assessore al Porto Carmelo D'Urso, la presidente del Consiglio comunale Nella Casabella e il comandante della Capitaneria di Porto, il Tenente di Vascello Arturo Laudato.

