Interruzione idrica a Baronissi | stop all’acqua in alcune zone di Antessano e Aiello

A Baronissi, alcune zone di Antessano e Aiello dovranno fare a meno dell’acqua a causa di un'interruzione temporanea del servizio idrico. La sospensione interessarà diverse aree del territorio comunale, causando disagi ai residenti. La causa dell’interruzione non è stata comunicata e si attendono aggiornamenti sulle operazioni di ripristino.

Disagi in arrivo per alcuni residenti del territorio comunale a causa di una interruzione temporanea del servizio idrico. La comunicazione è stata diffusa in seguito a una segnalazione di Ausino, che ha reso noto un problema legato alla rottura della pompa del pozzo di Antessano. Lo stop all’erogazione dell’acqua interesserà nella giornata odierna alcune zone delle frazioni di Antessano e Aiello, con sospensione prevista dalle ore 9:30 alle ore 16:00. Le zone interessate dall’interruzione idrica. Nel dettaglio, i disagi riguarderanno: Antessano (zona alta): via De Santis e parte di via Bracale;. Aiello, località San Pietro: parte superiore di via Indipendenza e tutta l’area di via Galiano, compresa la zona della Parrocchia di San Pietro. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Interruzione idrica a Baronissi: stop all’acqua in alcune zone di Antessano e Aiello Articoli correlati Interruzione idrica straordinaria in diverse zone di Chieti Scalo: ecco dove mancherà l'acqua per tutta la giornata di venerdìSarà eseguita una riparazione urgente lungo l’anello al di sotto dell’attraversamento ferroviario, tra via Piaggio n. Lavori Acquedotto Pugliese: interruzione idrica di otto ore in alcune stradeVILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell’abitato di Villa Castelli.