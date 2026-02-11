Lavori Acquedotto Pugliese | interruzione idrica di otto ore in alcune strade

Questa mattina alcuni quartieri di Villa Castelli hanno vissuto un’interruzione dell’acqua di circa otto ore. L’azienda sta lavorando per migliorare il servizio e ha annunciato che nel corso della giornata l’erogazione tornerà alla normalità. La gente ha dovuto fare a meno dell’acqua per molte ore, mentre gli operai si sono impegnati negli interventi. La situazione ha creato qualche disagio, ma gli operativi assicurano che i lavori sono necessari per garantire un servizio più efficiente in futuro.

VILLA CASTELLI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio nell'abitato di Villa Castelli. I lavori riguardano l'installazione di nuove opere idriche.Per consentire l'esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione.

